2022/01/16 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويطور القائمون على منصة TikTok ميزات جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (TikTok يضيف ميزة إضافية تزيد من تفاعل المستخدمين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (TikTok يضيف ميزة إضافية تزيد من تفاعل المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).