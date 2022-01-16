توب 5: مقتل ضابط أردني على حدود سوريا.. وبطولة أستراليا للتنس دون ديوكوفيتش

2022/01/16 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد لبنان على أنباء حصوله على غاز من إسرائيل، ومقتل ضابط أردني وإصابة 3 أفراد بالجيش بعد اشتباك مع مهربين على الحدود السورية، وقصة "سيدة القاعدة" التي يعتقد أنها الدافع وراء حادث احتجاز رهائن بكنيس يهودي، وديوكوفيتش يخسر قضية مراجعة إلغاء تأشيرته للمرة الثانية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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