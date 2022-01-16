2022/01/16 | 21:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nmnGm9rV3N4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | قصف مقرات الاحزاب.. الصواريخ تلبد اجواء السياسة والمخاوف تطال نظامها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | قصف مقرات الاحزاب.. الصواريخ تلبد اجواء السياسة والمخاوف تطال نظامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).