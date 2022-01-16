دولة القانون يكشف عن مضمون الرسالة التي حملها العامري للصدر

2022/01/16 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف ائتلاف دولة القانون، الأحد، عن مضمون الرسالة التي حملها رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى زعيم التيار الصدري في اجتماع الأمس، فيما أكد ان العامري يمثل “الاطار التنسيقي” في جميع الحوارات التي يجريها.وذكر المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري، في لقاء متلفز، ان “رسالة الاطار التنسيقي الى ارسلها الى زعيم …

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