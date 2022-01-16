إيران تنتج مسيّرات قتالية بميزات فريدة

2022/01/16 | 21:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت ايران أنها طورت أنواعا من الطائرات الخفيفة من دون طيار يمكن إطلاق بعضها يدويا دون الحاجة إلى مدرج للطائرات.وأشارت إلى أن “مسيرة (نصير) تعمل بمحرك إلكتروني تجنبا لإصدار أصوات عالية ويمكنها حمل 6 كيلوغرامات وتصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وهي مناسبة للعمليات التي تحتاج للتخفي والاستتار، كما أنها تمتع […]

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