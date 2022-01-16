"مالك".. كشف هوية منفذ عملية احتجاز رهائن في تكساس

2022/01/16 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي إيه)، الأحد، إن منفذ عملية احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس يدعى "مالك فيصل أكرم" ويبلغ من العمر 44 عاما ويحمل الجنسية البريطانية

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