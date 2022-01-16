داعش يعدم عدداً من الصيادين في محافظة صلاح الدين

2022/01/16 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أفادت مصادر صحفية في محافظة صلاح الدين، الأحد، بأن مسلحي تنظيم داعش أقدموا على إعدام عدد من الصيادين في محافظة صلاح الدين.ووفقاً لما نشره صحفيون في المحافظة وتابعهم “النور نيوز”، فإن أربعة من الصيادين الخمسة الذين اختطفهم عناصر التنظيم من منطقة القادرية الواقعة إلى الجنوب من قضاء سامراء، أعدموا ميدانياً، …

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