الكاظمي يوجه بسحب اللواء 30 للحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى

2022/01/16 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بسحب اللواء 30 للحشد الشعبي، من مناطق سهل نينوى، واستبداله بلواء من الجيش.وقال مصدر امني في تصريح صحفي، إن “الكاظمي وجه بسحب اللواء 30 في الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى واستبداله بلواء من الجيش العراقي”.وأضاف المصدر، أن “ذلك جاء بعد …

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