ليفربول يصعد إلى وصافة “البريميرليغ” بثلاثية في شباك برينتفورد

2022/01/16 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.وتناوب على تسجيل ثلاية “الريدز” كل من البرازيلي فابينهو وأليكس أوكسليد تشامبرلين والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77 على الترتيب.وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده […]

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