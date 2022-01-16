أوامر بإخلاء السيطرات الأمنية عند مداخل سهل نينوى من لواء 30 في الحشد الشعبي

2022/01/16 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب النائب ابو جعفر الشبكي ممثل كوتا الشبك، الأحد، عن استغرابه بشأن صدور أوامر باخلاء السيطرات الأمنية في مداخل سهل نينوى من لواء 30 حشد شعبي.

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وقال الشبكي في تدوينة تابعها "ناس"، (16 كانون الثاني 2022)، "نستغرب بين حين وآخر صدور أوامر من القيادات الأمنية باخلاء السيطرات الأمنية عند مداخل سهل نينوى من لواء 30 الحشد الشعبي".

وأضاف، "كلنا يعلم والقيادات الأمنية تعلم بأن للمجاهدين في لواء 30 الدور الأكبر في توفير الأمن والأمان في المنطقة فبجهودهم وجهود الوحدات الأمنية المتعاونة تنعم سهل نينوى بالاستقرار والطمأنينة طوال السنين الماضية والتي يسرت السبل لعودة أهالي سهل نينوى إلى قراهم بعد سنين النزوح والتهجير".

وتابع، أن "هذه القرارات قد تأخذ ابعاداً سياسية وتدفع المنطقة الى الهيجان وتنزلق الى امور لا تحمد عقباها، لذا نطالب القيادات الأمنية بالغاء قرار اخلاء السيطرات؛ لأن الجماهير في سهل نينوى لن ترضخ لأي قرارات تحاول النيل من منجزات لواء ثلاثين الذي وفر للمنطقة أمنها وامانها وقد تؤدي الى تصعيد التوتر وزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وهم يتحملون أوزارها؛ لأننا علينا اليوم تحذيرهم من قرارات لا تحمد عقباها وهدفنا التعاون مع الجميع لتوفير الأمن لنينوى و سهلها".

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