بعد زيارة العامري للصدر.. تحالف: هذه الجهات السياسية تضغط لاختيار اسم رئيس وزراء العراق

2022/01/16 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر تحالف الفتح، اليوم الأحد، من استحداث طريقة لتوزيع الوزارات في الحكومة المقبلة على المكونات دون النظر لعدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل السياسية التي تمثل مكوناتها.

وقال عضو التحالف عدي شعلان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "ما يتم طرحه خلال مفاوضات الكتل من جهات سياسية (لم يسميها) هو محاولة للضغط باتجاه توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة بالتساوي على المكونات السنية والشيعية والكردية يقابله التصويت على رئيس الوزراء المقبل".

وأضاف، أن "المكون الشيعي يمثل اغلبية أكثر من 50% "مشيراً إلى ان "بعض الكتل استغلت الخلاف بين الإطار والتيار لتقدم مثل هكذا طرح غير عادل".

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