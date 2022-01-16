الطلبة يسمي مدربا سوريا لقيادة الفريق بمرحلة الاياب في الدوري الممتاز

2022/01/16 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد توصل نادي الطلبة، اليوم الاحد، الى اتفاق مع المدرب السوري أنس مخلوف لقيادة الطلبة بالفترة المقبلة في مرحلة الإياب من الدوري العراقي الممتاز.

وذكر مصدر مقرب في إدارة النادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إدارة الأنيق قطعت شوطا بتسمية المدرب السوري أنس مخلوف لقيادته في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز".واضاف أن "ادارة الطلبة فتحت باب التفاوض معه ولم يتم إجراء أي اتصالات مع المدرب المعروف فجر إبراهيم كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام"، مشيرا الى ان "المدرب الجديد سيصل إلى بغداد الأربعاء المقبل، لتوقيع العقد في مقر النادي والمباشرة بالتحضيرات للمرحلة المقبلة".

وسبق لمخلوف أن قاد المنتخب السوري للتتويج بلقب بطولة غرب آسيا وأشرف على تدريب عدة أندية محلية أبرزها نادي الجيش وحصل معه على لقبي الدوري والكأس.

يذكر أن المدرب السابق قحطان جثير، أنهى تجربته الناجحة مع الطلبة، لأسباب غامضة لم يكشف عنها، رغم تحقيقه لنتائج متميزة.

وتسلم بشكل مؤقت مشرف الفريق حيدر محمد، ومساعده اللاعب الدولي السابق مهدي كاظم، وحققا نتائج مبهرة، وضعت الأنيق في وصافة الدوري الممتاز.

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