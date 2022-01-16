شرطة كركوك تكشف تفاصيل عملية قتل واعتقال تاجري مخدرات

2022/01/16 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك كشفت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، اليوم الأحد، تفاصيل عملية قتل تاجر مخدرات والقبض على آخر وبحوزته 250 غم من المخدرات.وذكرت الشرطة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) ومدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شرعت …

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