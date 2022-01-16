2022/01/16 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iQ95RFinpo0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي في عصائب اهل الحق عبد الامير التعيبان: الأمور متّجهة نحو الانفراج بين الاطار والتيار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي في عصائب اهل الحق عبد الامير التعيبان: الأمور متّجهة نحو الانفراج بين الاطار والتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).