العثور على 'صياد مختطف' في صلاح الدين

2022/01/16 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاحد، بالعثور على "صياد مختطف" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على صياد مختطف من قبل تنظيم داعش وهو بحالة خطرة جنوبي صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "الصياد هو ضمن خمسة صيادين اختطفهم التنظيم".

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