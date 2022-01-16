2022/01/16 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تبت الأربعاء المقبل بدستورية جلسة البرلمان بغداد – الزمان حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء المقبل ،موعد النظر في الدعاوى الخاصة بدستورية جلسة مجلس النواب الأولى.وذكر بيان للمحكمة تلقته (الزمان) امس أنها (حددت يوم الاربعاء المقبل، موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5 و 6 اتحادية ، المقامتين من قبل المدعيين باسم خزعل خشان […]

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