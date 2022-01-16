2022/01/16 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي يزيد تخصيصات مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسّطة بغداد – ندى شوكت زاد البنك المركزي ، تخصيصات مبادرة اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ قدره تريلون دينار .وقال محافظ البنك مصطفى غالب مخيف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المركزي زاد مبلغ مبادرته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ قدره تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا […]

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