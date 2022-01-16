2022/01/16 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أمطار وإنخفاض حاد بدرجات الحرارة بغداد – فائز جواد تنخفض درجات الحرارة في بغداد والمحافظات بدءا من اليوم الاثنين الى درجة مئوية واحدة ، مع بدء اجتياح المنخفض الجوي السيبيري العراق.وقد اغلقت في اربيل والسليمانية الطرق ، تظرا لكثافة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي.وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية […]

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