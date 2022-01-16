الصحة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ينذر بموجة جديدة أكثر خطورة

2022/01/16 | 21:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة ينذر بموجة جديدة أكثر خطورة، فيما أشارت إلى عدم تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بتصريح متلفز، إن “هناك تصاعداً مستمراً بعدد الإصابات في الأيام الأخيرة وأيضاً ارتفاع واضح بعدد الحالات الموجبة بالنسبة …

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