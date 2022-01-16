2022/01/16 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار لم تعرف طبيعته وسط بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سمع دوي انفجارين ، اليوم الاحد، في العاصمة بغداد لم تعرف طبيعتهما
وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "اهالي بغداد سمعوا دوي انفجارين في وسط العاصمة ، لم تعرف طبيعتهما حتى الان".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار لم تعرف طبيعته وسط بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار لم تعرف طبيعته وسط بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).