انفجار لم تعرف طبيعته وسط بغداد - عاجل

2022/01/16 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمع دوي انفجارين ، اليوم الاحد، في العاصمة بغداد لم تعرف طبيعتهما

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "اهالي بغداد سمعوا دوي انفجارين في وسط العاصمة ، لم تعرف طبيعتهما حتى الان".

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