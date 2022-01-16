تصريح قلق.. الصحة: موجة وبائية أخطر قادمة

2022/01/16 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة ينذر بموجة جديدة أكثر خطورة، فيما أشارت إلى عدم تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بتصريح متلفز، إن "هناك تصاعداً مستمراً بعدد الإصابات في الأيام الأخيرة وأيضاً ارتفاع واضح بعدد الحالات الموجبة بالنسبة للفحوص وهذا مؤشر ينذر ربما ببداية موجة وبائية خطيرة وأخطر من سابقاتها".وأضاف، أن "لدى وزارة الصحة 64 حالة في العناية المركزة حالياً ولدينا آلاف الأسرة الشاغرة في العناية المركزية وهذا يؤكد أن وضع العراق تحت السيطرة، ولكن لا نستطيع أن نتنبأ بالوضع في المستقبل القريب في حال استمرار 3 عوامل هي تصاعد عدد الإصابات وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرار الإقبال دون المتوسط على اللقاحات لأن خطر الجائحة سيرتفع".ورداً على سؤال بشأن عدد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون ضمن الموقف الوبائي للأيام الأخيرة أوضح البدر أنه "لم يتم تسجيل إصابات بالمتحور عدا التي أعلنت قبل أيام".

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