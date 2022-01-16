"داعش" يعدم 4 صيادين بعد اختطافهم في صلاح الدين بالعراق

2022/01/16 | 22:01 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن عناصر تنظيم داعش أعدم الصيادين الأربعة المختطفين وأصاب خامسهم بصلاح الدين.

وقال المصدر "أقدم عناصر تنظيم داعش على إعدام 4 صيادين في محافظة صلاح الدين بعد اختطافهم من منطقة القادرية جنوب قضاء سامراء"، وفق ما نقلته وكالة "بغداد اليوم".

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كما بين أن "الخامس تمكن من الهرب بعد اعتقاد المسلحين أنه فارق الحياة"، موضحاً أن "لديه اصابات بليغة".

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