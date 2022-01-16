يوحنا الدمشقي بين الجبرية والحرية - خليل الشيخة

2022/01/16 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_الشيخة ولد منصور بن سرجون ( 676-749) الملقب ب (يوحنا الدمشقي) في دمشق لعائلة ارستقراطية مثقفة.



عمل جده جابي ضرائب لصالح الامبرطور البيزنظي (هرقل) وعند دخول العرب المسلمين إلى سوريا سلمهم مفاتح بوابة دمشق مرحباً بهم.



فابقاه معاوية على وظيفته في جباية الضرائب.



ثم ورث هذه الحرفة أبوه سرجون.



وكانت هذه الوظيفة كما هي اليوم وزيرة المالية.



وأعجب الأمويين بأمانة هذه العائلة، فكرموهم وقربوهم من القصر.



وهذا حال بن ......





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