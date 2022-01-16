منتدى شباب مين؟ الشباب بتاعنا! - مصطفى عبد الغني

2022/01/16 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_عبد_الغني خلص من كام يوم منتدى شباب العالم، الحمد لله، في نسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ.



قبل المنتدى كان فيه حالة دعاية مكثفة في قنوات النظام، وأشهر فيديو كان فيه جزء من خطاب السيسي في ختام النسخة التالتة من المنتدى.التصريحات اللي الفيديو مركز عليها كانت بتقول “استمعوا إلى شبابكم، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، افتحوا لهم أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم، ولا مستقبل بغيرهم”.



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