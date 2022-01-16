2022/01/16 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، سماع دوي ثان في الكرادة لم تعرف طبيعته.وابلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، ان “سيارات الشرطة توجهت نحو ساحة الواثق باتجاه المسرح الوطني في بغداد”.واضاف ان “الانفجار بالقرب من عمارة سكنية مقتربات ساحة عقبة في الكرادة ولم تعرف طبيعة الانفجار حتى الان”.وافاد مصدر امني، اليوم الاحد، […]

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