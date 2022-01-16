2022/01/16 | 22:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساعد اتباع أطعمة معينة في الحفاظ على صحة القلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوع من الطعام يحميك من أكبر قاتل في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوع من الطعام يحميك من أكبر قاتل في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).