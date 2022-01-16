ديالى تفقد “الذهب الابيض” في 13 مقاطعة زراعية

2022/01/16 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، عن فقدان 13 مقاطع زراعية انتاج السمسم.وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى كانت ضمن صدارة المحافظات العراقية بانتاج السمسم في 13 مقاطعة زراعية تورد عشرات الاطنان سنويا للاسواق خاصة بغداد لاستخداماته المختلفة في الاغذية والحلويات”.واضاف التميمي،انه” […]

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