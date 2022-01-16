2022/01/16 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، استهداف مصرف جيهان في ساحة الواثق وسط بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الانفجار الاول في الكرادة استهدف مصرف جيهان ضمن محلة ٩٠٤ في ساحة الواثق”.واوضح المصدر ان “اضرارا جسيمة بواجهة المصرف وتضرر عجلة متوقفة بالقرب منه” واشار الى ان “الانفجار الثاني استهدف مخازن بيع المشروبات […]

ظهرت المقالة استهداف مصرف جيهان في ساحة الواثق وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مصرف جيهان في ساحة الواثق وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مصرف جيهان في ساحة الواثق وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).