2022/01/16 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : معظم الإصابات المسجّلة هي من متحوّر أوميكرون إلزام الوافدين والمغادرين العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح بغداد – قصي منذر قررت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل، إلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية، فيما اكدت وزارة الصحة ، ان غالبية الاصابات المسجلة هي بمتحور اوميكرون الجديد.وقالت في بيان تلقته […]

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