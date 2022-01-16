2022/01/16 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات لملاحقة مروّجي الفتنة عقب تجدد الإعتداء على مقار الأحزاب بوصلة التنسيقي تتّجه لأربيل بعد تأكيد الصدر المضي بطريق الأغلبية بغداد – الزمان يعتزم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، زيارة اربيل ولقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، لبحث حراك تشكيل الحكومة بعد لقائه رئيس التيار الصدي مقتدى الصدر في الحنانة ،الذي جدد […]

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