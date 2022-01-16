2022/01/16 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يناقش مع وزير الخارجية الليتواني ملف المهاجرين العراقيين بغداد وفيلنيوس تبديان الرغبة بإستئناف الرحلات المباشرة إلى أوربا بغداد – الزمان بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،مع وزير الخارجية الليتواني كاربيل وس لاندسبيرك، اوضاع المهاجرين العراقيين ،وتطوير التعاون المشترك مع عموم دول الاتحاد الأوربي في مجالات متعددة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي استقبل في […]

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