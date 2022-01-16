اسمه مالك أكرم.. السلطات الأمريكية تكشف هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي في تكساس

2022/01/16 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون اتحاديون ومحليون إن فريقًا من النخبة لإنقاذ الرهائن تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اخترق كنيسًا يهوديًا في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، ليل السبت، واستعاد بأمان ثلاثة رهائن متبقين بعد ما يقرب من 11 ساعة من احتجازهم كرهائن.

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