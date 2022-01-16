2022/01/16 | 22:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بيروت16-1-2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cRmA5gkZgM0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بيروت16-1-2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بيروت16-1-2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).