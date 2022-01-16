مصدر يكشف لـ”ايرث نيوز” تفاصيل تفجير مصرف جيهان وسط بغداد

2022/01/16 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن تفاصيل تفجير مصرف جيهان الاهلي في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة امام مصرف جيهان الاهلي في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، انفجرت ما اسفر عن تضرر واجهة المصرف وسقوط السياج الامني، اضافة الى اصابة احد حمايات المصرف وتضرر […]

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