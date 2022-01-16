لجنة مسابقات اتحاد الكرة تعلن بدء فترة الاستراحة للدوري الممتاز

2022/01/16 | 22:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، بدء فترة الاستراحة للدوري الممتاز.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت بدءَ فترة الاستراحةِ للدوريّ الممتاز بين المرحلتين من ١/١٧ ولغاية ٢٠٢٢/٢/٧، على أن تقام المباراةُ المؤجّلة من الجولة الثانيةِ للمرحلةِ الأولى بين فريقي الديوانية والزوراء يوم السبت الموافق (٢٠٢٢/٢/٥) في الساعةِ الثانية ظهراً في ملعبِ الديوانية".

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