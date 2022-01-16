تفاصيل وحصيلة الانفجارين وسط العاصمة بغداد (صور+فيديو)

2022/01/16 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حصل "ناس نيوز"، الأحد، على صور من موقع التفجيرين في ساحة الواثق ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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واستهدف الانفجار الأول بحسب مصادر أمنية مصرف جيهان ضمن محلة ٩٠٤ في ساحة الواثق.

أما الانفجار الثاني استهدف مخازن لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من المسرح الوطني.

وتشير الأنباء الواردة من هناك إلى إصابة أحد عناصر حماية المصرف في التفجير الأول، فضلا عن تضرر مولدة المصرف وعجلة مدنية.

وسُمع دوي انفجارين في العاصمة بغداد، ليل الأحد، وذلك ضمن منطقة الكرادة.

وأفاد مراسلنا، (16 كانون الثاني 2022)، بأن "انفجارين هزّا منطقة الكرادة، الليلة، وتحديداً في ساحة الواثق، وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الانفجارين لم تعرف طبيعتهما لغاية اللحظة، فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث".

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