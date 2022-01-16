2022/01/16 | 22:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

منذ بزوغ شمس الاسلام وبمرور الزمن ومن

خلال التطورات الدراماتيكية التي مر

بها الاسلام استجدت نسخة ثانية من

الاسلام ذلك الدين العالمي المقارب

للفطرة الانسانية النقية والطاهرة ،

اسلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة علم الاديان المقارن : لماذا يجب ان يكون الاسلام محمديا اصيلا ؟ نظرة تاريخية موجزة ( 1 ـ2)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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