2022/01/16 | 22:32 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:عباس الصباغ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة علم الاديان المقارن : لماذا يجب ان يكون الاسلام محمديا اصيلا ؟ نظرة تاريخية موجزة ( 1 ـ2)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
منذ بزوغ شمس الاسلام وبمرور الزمن ومن
خلال التطورات الدراماتيكية التي مر
بها الاسلام استجدت نسخة ثانية من
الاسلام ذلك الدين العالمي المقارب
للفطرة الانسانية النقية والطاهرة ،
اسلام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة علم الاديان المقارن : لماذا يجب ان يكون الاسلام محمديا اصيلا ؟ نظرة تاريخية موجزة ( 1 ـ2)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة علم الاديان المقارن : لماذا يجب ان يكون الاسلام محمديا اصيلا ؟ نظرة تاريخية موجزة ( 1 ـ2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).