انفجاران وسط بغداد...مصور

2022/01/16 | 22:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بغداد، اليوم الاحد، وقوع

انفجارين ضمن منطقة الكرادة وسط

العاصمة.

وبحسب مصادر اعلامية ، فان "الانفجار

الاول استهدف مصرف جيهان في شارع

النضال، اما الانفجار الاخر فقد استهدف

مخزنا لبيع المشروبات الك

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