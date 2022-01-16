العتبة الحسينية ترفع شعار

2022/01/16 | 22:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها انشأت جامعة للعلوم

الطبية تعمل وفقا لمذكرة تفاهم مع جامعة

اجنبية اخرى واوضحت انها ستستقبل

الطلبة بالعام الدراسي القادم

وقال رئيس لجنة الصحة الدكتور عبد

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