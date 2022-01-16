شاهد.. تفجيرا الكرادة

2022/01/16 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح تفجر منطقة الكرادة الذي حدث اليوم.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الانفجار الاول استهدف مصرف جيهان ضمن محلة 904 في ساحة الواثق".

وأضاف أن "الانفجار الثاني استهدف مخازن بيع المشروبات الكحولية ضمن مقتربات المسرح الوطني".

وأوضح أن "انفجار المصرف عبارة عن عبوة كانت موضوعة امام المصرف".

وأكد أن "الانفجار ادى الى سقوط سياج المصرف بالاضافة الى اصابة احد منتسبي حماية المصرف واضرار بعجلة".

وأشار إلى أن "الانفجار الثاني ايضا تم بعبوة ناسفة ولم يسفر عن اصابات".

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