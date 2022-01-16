انفجاران يهزان وسط بغداد.. والنيران تشتعل في المباني

2022/01/16 | 22:32 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية/الحدث"، مساء الأحد، بوقوع انفجارين في وسط العاصمة العراقية، أحدهما في منطقة الكرادة.

وقال إن طبيعة الانفجارين في بغداد غير معروفة والنيران اندلعت في المباني.

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من جانبه، أفاد مصدر أمني، إنه "تم سماع دوي انفجارين مساء اليوم الأول قرب المسرح الوطني والثاني قرب ساحة الواثق"، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

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