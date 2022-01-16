دراسة: أوميكرون لا يسبب مرضًا شديدًا حتى لغير الحاصلين على اللقاح

2022/01/16 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة أن متغير Omicron أقل ضررًا حتى بالنسبة للأشخاص غيرالحاصلين على لقاح كورونا، ووفقا لتقرير موقع ” healthsite”، قالت الدراسة، إن الأشخاص غير المحصنين الذين أصيبوا بأوميكرون أقل عرضة للإصابة بمرض خطير أو لا يحتاجون إلى دخول المستشفى أو الموت مقارنة بسلالات كورونا السابقة.وذكرت الدراسة التي قادها المعهد الوطني للأمراض […]

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