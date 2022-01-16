الثقافة توضح بشأن حكم السجن الصادر بحق أحد مسؤوليها

2022/01/16 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاحد، توضيحاً بشأن مفتش آثار وتراث صلاح الدين السابق عمر عبد الرزاق.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لقد أصدر وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أمراً وزارياً سنة ٢٠٢٠م بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية شكاوى عديدة ضد مفتش آثار وتراث صلاح الدين عمر …

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