انفجاران يهزان منطقة الكرادة والقوات الأمنية تغلق مداخل المنطقة

2022/01/16 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سُمع دوي انفجارين في العاصمة بغداد، ليل الأحد، وذلك ضمن منطقة الكرادة.وقال مصدر لـ”النور نيوز” بأن “انفجارين هزّا منطقة الكرادة، الليلة، وتحديداً في ساحة الواثق، وسط العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “الانفجارين لم تعرف طبيعتهما لغاية اللحظة، فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث”.

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