2022/01/16 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات بغداد: جريحان بتفجير عبوتين أمام مصرفين وسط بغداد يتبع…

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