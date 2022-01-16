الاطار يناقش لقاء العامري والصدر ويحث على تكثيف الحوارات مع القوى السياسية الاخرى

2022/01/16 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، لقاء العامري والصدر ، فيما حث على تكثيف الحوارات مع القوى السياسية الاخرى.واكد الاطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز على “وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر […]

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