قطر.. وفاة رضيع عمره 3 أسابيع جراء إصابة شديدة بفيروس كورونا

2022/01/16 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، وفاة طفل رضيع عمره ٣ أسابيع "نتيجة لإصابة شديدة بكوفيد-19"، لتصبح ثاني وفاة لطفل بسبب الوباء منذ بداية الجائحة في البلاد.

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