احتجاج في هولندا على إجراءات احتواء فيروس كورونا

2022/01/16 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… احتشد ألوف المحتجين في شوارع أمستردام اليوم الأحد اعتراضا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة مرض كوفيد-19 وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.ومُنحت السلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة وجابت عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات تحمل لافتات ومظلات صفراء اللون.وتنظم […]

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