ألبرتا القوية.. قصة ملهمة مارتن لوثر كينغ

2022/01/16 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يتم تكريم ذكرى أيقونة الدفاع عن الحقوق المدنية المتحدّر من أصول إفريقية، مارتن لوثر كينغ، في الولايات المتحدة في شهر يناير من كل عام، يتم تجاهل من تأثر بهم في حياته من عائلته وأقرب أصدقائه.

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