الإطار التنسيقي يصدر بياناً بعد اجتماعه في منزل العبادي

2022/01/16 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي ..يؤكد الاطار التنسيقي على وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه، وفي هذا السياق ناقش الاطار لقاء الحاج هادي العامري يوم امس بسماحة السيد مقتدى الصدر ومخرجاته الايجابية وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات …

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